ご覧いただきまして、ありがとうございます‼️

COACH 縦型ショルダーバッグ



○アイテム

COACH コーチ ショルダーバッグ ボディーバッグ メッセンジャーバッグ クロスボディ 斜め掛け トランスアトランティック 肩掛け ステッチ レザー A4収納可能 大容量 通勤 通学 ユニセックス メンズ レディース 美品 F70105

○カラー ブラック

○素材 レザー 本革

仕様

開閉:フラップ式

・内側:オープンポケット×3、ファスナー式ポケット×2、ペンホルダー×2

・外側:オープンポケット×2、マグネット式ポケット×1

○サイズ

タテ 33 cm

ヨコ 32cm

マチ 8cm

ショルダー 90cm-130cm

○状態

外観目立った傷や汚れはございません。

正面ホックベルト部に多少ホツレ、コバに細かい傷はございますが、まだまだ長くご利用頂ける商品になります。

※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。

※撮影時に使用した小物は商品に含まれません。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要となった私物

など

※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

コメントなし即購入OKです✨

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました(*^▽^*)

2023-4-1-9000-3M3190

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

