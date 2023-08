超格安一点 【L.L.Bean】ハンティングジャケット　オーバーサイズ　USA古着 カバーオール

★フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格よりお値引きさせていただきます!

2000円〜 100円引き!

4000円〜 200円引き!

ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望」とお知らせ下さい☆

★おまとめ割引

おまとめ買いでさらに200円お値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい

●商品名

【L.L.Bean】ハンティングジャケット オーバーサイズ USA古着

●状態

こちらの商品はCランクです。

◾️A目立った汚れなく美品、状態良好

◾️B多少の使用感あるが目立つ汚れダメージなし

◾️C使用感、汚れ多少あるが気にならない程度

◾️D使用感が強く、大きな汚れダメージ

一部ダメージがあり若干の使用感はございますが、これからも長くお使いいただけます。

※クリーニング済み

●サイズ

メンズXL

●カラー

ワインレッド

●肩幅:54

身幅:70

着丈:87

●素材

コットン

●ブランドについて

アメリカの創業100年を超える老舗のアウトドア用品メーカーで、アウトドアウェア、カジュアルウェア、トラベル用品、などの通信販売および店舗販売を行っている。1912年に創業者であるレオン・レオンウッド・ビーンがハンティング用ブーツの販売を始めたのがその始まりで、高機能で高品質な商品作りにこだわり、現在では世界中で高い支持を得ているブランドのひとつとなっている。

★その他

中古品のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

ペット・喫煙者はいません。

気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。

#古着男子 #古着女子 #USED #USA古着 #80s #90s #ヴィンテージ #ビンテージ

管理番号【B003】

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

