必ずプロフィールをご覧ください。

古着を中心に出品中!

出品一覧はこちら→ #古着mc

メンズはこちら→#古着mcメンズ

#古着mcシャツ

値下げ交渉はフォロワーのみ!

東洋エンタープライズ WILD OATS 開襟 長袖 オープンカラーシャツ メンズ レーヨン サイズM TOYO 黒 ブラック R-4213

ブランド名★東洋 WILD OATS

商品詳細

商品名★シャツ

詳細→

サイズ表記:★M

【平置き採寸】(cm)

肩幅★48

身幅★60

着丈★69

袖丈★57

素人採寸のため多少誤差がございます。

状態★C

状態詳細→★中央裾付近に傷みあり。

S:新品未使用品

A:中古品ではあるが未使用に近い状態

B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

D:汚れやダメージがひどい状態

ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。

ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。

《 素材 》

★画像参照

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トウヨウエンタープライズ 商品の状態 傷や汚れあり

