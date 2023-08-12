一流の品質 《極美品》TOD’S （トッズ）＋ 《美品》Ferragamo（フェラガモ） ハンドバッグ

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購入はしないでください。

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状態: 極美品 (1-2ヶ月程度使用)

DKNY ダナキャランニューヨーク トートバッグ ハンドバッグ

※あくまでもusedですので小傷・薄汚れはあります。完璧な状態を望まれる方は購入をお控え下さい。

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商品: TOD’S（トッズ）

ルイヴィトン ハンドバッグ モノグラム マンハッタン

※新宿にある百貨店購入正規品

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価格: (参考) 215,000円程度

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使用: ハンドバッグ（肩がけ・斜めがけ使用可）

グッチ ハンドバッグ GG柄 ゴールド金具 キャンバス レザー ベージュ

素材: レザー

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いろ: ダークパープル×ライトピンク

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備考: 全国のTOD’S直営店でメンテナンス可

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未使用 アンテプリマ ミスト グラデーション ビーズバッグ ワイヤーバッグ 紫

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状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）

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商品: フェラガモ / Ferragamo（百貨店購入正規品）

数回使用の美品 ピコタンロック MM22 オレンジ エルメス □R刻印 ツイリー

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ルイヴィトン ハンドバッグ ダミエ ブレラ

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size: 横34cm 縦33cm 幅11cm（A4サイズ可）

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備考: 全国のFerragamo直営店でメンテナンス可

商品の情報 ブランド トッズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

先約者様がいらっしゃいます。購入はしないでください。ー1点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 極美品 (1-2ヶ月程度使用)※あくまでもusedですので小傷・薄汚れはあります。完璧な状態を望まれる方は購入をお控え下さい。商品: TOD’S（トッズ）※新宿にある百貨店購入正規品価格: (参考) 215,000円程度使用: ハンドバッグ（肩がけ・斜めがけ使用可）素材: レザーいろ: ダークパープル×ライトピンクsize: 横28cm 縦19cm 幅13cm付属: ショルダーストラップ備考: 全国のTOD’S直営店でメンテナンス可ー2点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: フェラガモ / Ferragamo（百貨店購入正規品）価格: (参考) 165,000円程度使用: トートバッグ（肩がけ使用可）素材: キャンパス×レザーいろ: ブラック 黒size: 横34cm 縦33cm 幅11cm（A4サイズ可）備考: 全国のFerragamo直営店でメンテナンス可

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