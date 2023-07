MADE IN JAPAN。

サイズ FREE。

実寸、

●ウエスト66センチ。

●レングス64センチ。

日本製、Ron Herman × ANDEM リメイクデニム×スウェットパンツです。マルチパターンになっていて、デニムはusedのビンテージデニム、スウェットは新しい物が使用されています。デニムもスウェットも色みを変えてアシンメトリーなパターンで再構築された凝った作りの一着。usedデニムを使用している点、パターンで生地を切り返している点で、同じ物が2つと存在しない一点物です。男女問わずユニセックスで使える一着です。コンディションは使用感も少ない美品です。特に気になるような箇所もありませんが、あくまでusedのビンテージデニムを使用している為、また古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

