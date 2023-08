German military drillich linen jacket WW2 era original

ドイツ軍のリネンジャケットです。生成りのヘリンボーン生地です。

ナチスドイツ時代の実物のもので、かなり貴重です。

フランス軍で言うbourgeron(ボージョン)にあたるdrillジャケットで、kriegsmarine(海軍)やwehrmacht(陸軍)で主に訓練着として使用されていた様です。

ステンシルもはっきりと確認でき、チェンジボタンや内側の紙ボタンも全て揃っているのはなかなか無いのではと思います。

状態としてはDeadstockから一度埃落としのため水通しのみ行っております。

生地はドイツ軍特有の荒々しさとブルンブルンな触り心地が相まっています。

なかなか見つからないと思いますので、

是非ご検討ください。

ショップでは同等の状態で、100000円程度の値段を見たことがあります。

サイズ実寸は下記の通りです。素人採寸のため、誤差はあります

肩幅 43cm

身幅 50cm

着丈 71cm

袖丈 63cm

未使用ではありますが、ヴィンテージであることにご理解いただき、ご検討ください。

ご不明点はお問い合わせください。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···麻

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

