クリスマス特集2022 シュプリーム Supreme Tシャツ【未使用品】Est. tee 1994 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■Supreme シュプリーム 21FW

Est. 1994 Tee

サイズ:L

平置き:素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

着丈79㎝、身幅56㎝、肩幅50㎝、袖丈24㎝

カラー:White

状態:未使用品

【ご留意頂きたい点】---------------------------

・こちらの商品は他にも掲載しておりますので、必ずコメントにて確認をお願い致します。

・他掲載もあり、突如の削除をする可能性があります。

・コメントなくご購入された場合、状況によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。

・すり替え防止の為、交換・返品・返金は受け付けておりません。

・お値引きはご遠慮下さい。

-----------------------------------------------

ご覧頂き有難うございます。

こちらの商品は、他サイト(SNKR DUNK)にて新品未使用品を購入しましたが、使用機会がないまま自宅保管が続いている為出品しました。

未使用品ですが、一度人の手に渡ったものと理解のある方のみ、神経質な方はご遠慮下さい。

■Supreme シュプリーム 21FWEst. 1994 Tee サイズ:L平置き:素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。着丈79㎝、身幅56㎝、肩幅50㎝、袖丈24㎝カラー:White状態:未使用品【ご留意頂きたい点】---------------------------・こちらの商品は他にも掲載しておりますので、必ずコメントにて確認をお願い致します。・他掲載もあり、突如の削除をする可能性があります。・コメントなくご購入された場合、状況によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。・すり替え防止の為、交換・返品・返金は受け付けておりません。・お値引きはご遠慮下さい。-----------------------------------------------ご覧頂き有難うございます。こちらの商品は、他サイト(SNKR DUNK)にて新品未使用品を購入しましたが、使用機会がないまま自宅保管が続いている為出品しました。未使用品ですが、一度人の手に渡ったものと理解のある方のみ、神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

