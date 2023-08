✨️フォロー割実施中✨️

Tokina トキナーの大口径標準ズームレンズ、AT-X PRO 28-70mm

キヤノン用 大口径77ф超口角レンズでとても重厚感のあるボディです。

AF、MF切り替えがスムーズに行え操作がとても癖になります!!✨

あまり出回らない希少なレンズになります✨✨

微かなスレ程度でとても状態は綺麗です✨

マウント部の赤い点がありませんが使用に全く問題ありません。

多少のチリが見られますがとても綺麗な状態です。

各動作確認済み♪

・本体

・フード

・フロントキャップ

・リアキャップ

・レンズプロテクター(文字スレあり)

・ケース

・元箱

・説明書

Kiss digital F/digital N/digital X/X2/X3/X4/X5/X6/X6i/X7/X8i/X9i/X10/X10i

ズームレンズ

一眼レフ

デジタル一眼

デジタルカメラ

キス

商品の情報 ブランド トキナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨️フォロー割実施中✨️アカウントをフォローしていただけますと500円お値下げいたします!フォロー後コメントください‼️#ゆきまるしょっぷ商品一覧↑ 他にも商品がたくさん!! ↑●丁寧な梱包を心がけ発送させて頂きます‼️●急に出品を取り消す場合がある為ご了承ください‼️● 初期不良の場合は受取評価前につき返品保証‼️「Tokina トキナーの大口径標準ズームレンズ、AT-X PRO 28-70mm 」【特徴】キヤノン用 大口径77ф超口角レンズでとても重厚感のあるボディです。AF、MF切り替えがスムーズに行え操作がとても癖になります!!✨あまり出回らない希少なレンズになります✨✨【コンディション】●外観微かなスレ程度でとても状態は綺麗です✨マウント部の赤い点がありませんが使用に全く問題ありません。●光学多少のチリが見られますがとても綺麗な状態です。●動作各動作確認済み♪【お届けするもの】・本体・フード・フロントキャップ・リアキャップ・レンズプロテクター(文字スレあり)・ケース・元箱・説明書<関連機種> Kiss digital F/digital N/digital X/X2/X3/X4/X5/X6/X6i/X7/X8i/X9i/X10/X10iズームレンズ一眼レフデジタル一眼デジタルカメラキス#ゆきまるしょっぷ商品一覧↑ ぜひご覧になってください! ↑a0151

