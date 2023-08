【超目玉】 ジャランスリワヤ　サイドゴアブーツ　6 1/2 未使用品！！ ブーツ

【《MORLES》SHOES COLLECTION】

ハンドソーンウェルテッド製法と呼ばれる本格的な製法を用いながらも、圧倒的なコストパフォーマンスが支持され、セレクトショップを中心に人気の【JALAN SRIWIJAYA】とMORLESだけの

オリジナルモデルのサイドゴアブーツです。

ぽってりとしたボリュームのあるラウンドトゥの木型はスーツスタイルにはもちろん、デ二ムなどカジュアルなパンツにも好相性な万能シューズです。

【JALAN SRIWIJAYA(ジャラン スリウァヤ)】

1919年、インドネシアで創業した靴工場JALAN SRIWIJAYAは、オランダの植民地であったことから外国人向けのミリタリーブーツを手掛けていました。その後「ハンドソーンウェルテッド製法」での靴作りも可能にし、2003年に待望のJALAN SRIWIJAYAブランドが誕生しました。

【ハンドソーンウェルテッド製法】

ハンドソーンウェルテッドはオーダーメイドでよく用いられており、グッドイヤーウェルテッド製法の原型ともなる製法です。最後のアウトソールの縫いのみを機械で行い、あとの工程はすべてハンドメイドで作られています。

・ジャランスリワヤ

・定価 39,600円

・サイドゴアブーツ

・ラスト TIMO

・size 6 1/2 (25.0cm)

・箱なし 展示品

※試着のみで外では履いておりません。展示品のため履きジワ、小傷等があります。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。軽く磨いてあります。

他でも出品していますのでタイミングによっては売り切れの可能性がございます。ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジャランスリウァヤ 商品の状態 新品、未使用

