○アイテム【箱、シューズ保存袋、カード付き】セリーヌ CELINEフィービー期 スリッポン スニーカー 靴 シューズレオパード ヒョウ柄 レザー ナイロン表記サイズ35 22cm相当 レディース○サイズ表記サイズ 35 (約22cm)平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。○状態試着のみの自宅保管です。目立った汚れやキズはなく、美品です。まだまだ長く御愛用頂けます。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ(リユース)品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。○カラーレオパード ヒョウ柄 アニマルブラウン ベージュブラック 黒○素材レザーナイロン○付属品箱シューズ保存袋カード※付属品は汚れやキズがある場合が御座いますので、あくまでオマケとしてご了承下さい。○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※他フリマサイトでも掲載しておりますので、急遽削除する場合がございます。ご検討されておりましたら、お早めのご購入、もしくはお声掛けをお願い致しております。管理番号 0259

