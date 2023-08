逆輸入 TUMI「リッジ」1337041041 06602025D HARRISON リュック/バックパック

スタイル番号:1337041041 06602025D

クラシックなデザインのリュックサック。外出先でも、さっと必要なアイテムを取り出せるように、複数のポケットを装備。フラップを閉じた状態でもフロントのファスナーからメインコンパートメントへアクセスできます。

また移動中でも、充電できるように、USB充電ポート(モバイルバッテリー自体は本製品に含まれません)を装備。

Harrisonは、タイムレスでモダンなスタイリングのコレクション。シンプルなデザインの中にトゥミならではの機能を備え、ファッションやオケージョンを選ばず、使う人のライフスタイルになじむコレクションです。

サイズ・素材・仕様

主素材:ナイロン/牛革

高さ:45cm 幅:30 cm 奥行き:14 cm

スピードクリップ付きのフロント・コンプレッションストラップ

ドローストリングで開閉するメインコンパートメント

フロントファスナーからメインコンパートメントにアクセス可能

ファスナーで開閉する、パッドで保護されたPC用コンパートメント(最大14インチまで)

防水加工されたサイドファスナーポケット

USBポートが内蔵されたサイドポケット(モバイルバッテリー自体は本製品に含まれません。)

背面の携帯や定期などの収納に便利な、クイックアクセスポケット

レザーのトップハンドル

パッド入りのバックパックストラップ(長さ調節可能)

アド・ア・バッグ・スリーブ

IDタグ

内装:

ファスナーポケット

オープンポケット

内蔵されたUSBポート(モバイルバッテリー自体は本製品に含まれません。)

オープンポケット(モバイルバッテリー用)

キーリーシュ

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 新品、未使用

