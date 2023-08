【エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY Live Blu-ray Box】

★UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

★完全受注生産限定盤

★LIVE Blu-ray 9枚組セット

★商品サイズ:タテ182mm × ヨコ114mm × 奥行145mm

ご覧いただきありがとうございます。

エレファントカシマシ Live Blu-ray

エレカシ30周年に新品で購入したBlu-rayBoxです。

購入した事に満足して、ほとんど見ないで戸棚で保管していました。

盤の裏面や、パッケージに目立ったキズは無しです。

出品にあたり再生しての確認はしていません。

目視で盤やパッケージの確認のみです。

また、素人の保管、検品となりますので、ご理解いただける方のみよろしくお願い致しますm(_ _)m

コメント無し即購入OKです。

コメントのやり取り中でも、先に購入された方が優先となりますのでご了承下さい。

エレファントカシマシ

エレカシ

エレファントカシマシdvd Blu-ray

エレカシdvd Blu-ray

宮本浩次

宮本浩次dvd Blu-ray

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

