WEB限定カラー ティファニー ソレスト ダイヤ バンド リング 20P K18YG 11.5号. リング

ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。

高級 高品質 大粒 ダイヤモンドpt950リング



美品 田崎真珠 タサキ Pt900 パール約8.1mm珠 ダイヤ リング 指輪

ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。

✨phool ペリドット15号&ルビー4号 リング✨



【newデザイン】輝くモアサナイト リング K18WG

美しいデザインのダイヤモンドリングです♪

【eve1383様専用】ティファニー ドッツリング 18k 約10号



Pt900 エメラルド 2.46 ダイヤモンド 1.34 リング 指輪

【リング】

ゆうみ様專用

中石：ダイヤモンド20石

★Tiffany&Co.★ Tワイヤー ダイヤ リング 指輪 ホワイトゴールド

リング幅：1.95mm

★専用 セルジュトラヴァル つぶつぶ リング 指輪 ラインストーン

素材：K18イエローゴールド

Z1171 ティファニー 7.5号 ソリティア 0.34ct ダイヤリング 指輪

重量：2.1ｇ

Pt900 ダイヤモンド 0.55ct ハーフエタニティ リング エタニティ

サイズ：11.5号

GUCCI ホワイトゴールドリング8号 6/18

サイズ直し:不可

グッチ オクタゴナルリング ダイヤ



ヴィヴィアン リング 指輪 ロザリンダリング

【状態】

ダイヤ1.01ct ルビー0.85ct リング pt900 k18

新品仕上げ済み

pomellatoホワイトトパーズ ヌード55ポメラート



モニッケンダム プラチナリング

【付属品】

アンティーク ヴィンテージ フィリグリー アクアマリン リング

なし

TIFFANY&Co. ティファニー ミルグレインリングPt950購入証明書付き



エルメス リング ケリー カデナ

【入手先】

ロンワンズ キスアンドフロー リング 16号

正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者

メキシコ オパール プラチナ リング 指輪 パヴェダイアモンド 刻印有



0.41ct【未使用に近い】8号Cartierカルティエソリテールリング1895

【送付方法】

Pt900/ダイヤモンドリング 0.24ct

佐川急便

カルティエ ラニエールリング ホワイトゴールド 15号

（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド20石リング幅：1.95mm素材：K18イエローゴールド重量：2.1ｇサイズ：11.5号サイズ直し:不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】なし【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TASAKI 田崎真珠 あこや真珠 8.5ミリ ダイヤ 0.28ct Pt900MANAMI99様 天然ダイヤモンドリング フラワー Pt900タンザナイト ゾイサイト リングブルー アパタイト 天然 17号 リング