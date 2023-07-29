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WEB限定カラー ティファニー ソレスト ダイヤ バンド リング 20P K18YG 11.5号. リング

商品の説明

ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。
高級　高品質　大粒　ダイヤモンドpt950リング

美品 田崎真珠 タサキ Pt900 パール約8.1mm珠 ダイヤ リング 指輪
ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。
✨phool ペリドット15号&ルビー4号　リング✨

【newデザイン】輝くモアサナイト　リング　K18WG
美しいデザインのダイヤモンドリングです♪
【eve1383様専用】ティファニー ドッツリング 18k 約10号

Pt900 エメラルド　2.46 ダイヤモンド　1.34 リング　指輪
【リング】
ゆうみ様專用
中石：ダイヤモンド20石
★Tiffany&Co.★ Tワイヤー ダイヤ リング 指輪 ホワイトゴールド
リング幅：1.95mm
★専用　セルジュトラヴァル　つぶつぶ　リング　指輪　ラインストーン
素材：K18イエローゴールド
Z1171 ティファニー 7.5号 ソリティア 0.34ct ダイヤリング　指輪
重量：2.1ｇ
Pt900 ダイヤモンド 0.55ct ハーフエタニティ リング エタニティ
サイズ：11.5号
GUCCI ホワイトゴールドリング8号 6/18
サイズ直し:不可
グッチ　オクタゴナルリング　ダイヤ

ヴィヴィアン リング　指輪　ロザリンダリング
【状態】
ダイヤ1.01ct ルビー0.85ct リング　pt900 k18
新品仕上げ済み
pomellatoホワイトトパーズ　ヌード55ポメラート

モニッケンダム　プラチナリング
【付属品】
アンティーク　ヴィンテージ　フィリグリー　アクアマリン　リング
なし
TIFFANY&Co. ティファニー　ミルグレインリングPt950購入証明書付き

エルメス　リング　ケリー　カデナ
【入手先】
ロンワンズ キスアンドフロー リング 16号
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
メキシコ オパール プラチナ リング 指輪 パヴェダイアモンド 刻印有

0.41ct【未使用に近い】8号Cartierカルティエソリテールリング1895
【送付方法】
Pt900/ダイヤモンドリング　0.24ct
佐川急便
カルティエ　ラニエールリング　ホワイトゴールド　15号
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）

TASAKI 田崎真珠 あこや真珠 8.5ミリ ダイヤ 0.28ct Pt900

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

MANAMI99様 天然ダイヤモンドリング フラワー Pt900

タンザナイト　ゾイサイト　リング

ブルー　アパタイト　天然　17号　リング
ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド20石リング幅：1.95mm素材：K18イエローゴールド重量：2.1ｇサイズ：11.5号サイズ直し:不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】なし【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）

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ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

WEB限定カラー ティファニー ソレスト ダイヤ バンド リング 20P K18YG 11.5号. リング

45分钟前

WEB限定カラー ティファニー ソレスト ダイヤ バンド リング 20P K18YG 11.5号. リング

¥150,000 ¥69,000

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a23b2a17

 997

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a23b2a17
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