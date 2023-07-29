WEB限定カラー ティファニー ソレスト ダイヤ バンド リング 20P K18YG 11.5号. リング

ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。
高級 高品質 大粒 ダイヤモンドpt950リング
美品 田崎真珠 タサキ Pt900 パール約8.1mm珠 ダイヤ リング 指輪
ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。
✨phool ペリドット15号&ルビー4号 リング✨
【newデザイン】輝くモアサナイト リング K18WG
美しいデザインのダイヤモンドリングです♪
【eve1383様専用】ティファニー ドッツリング 18k 約10号
Pt900 エメラルド 2.46 ダイヤモンド 1.34 リング 指輪
【リング】
ゆうみ様專用
中石：ダイヤモンド20石
★Tiffany&Co.★ Tワイヤー ダイヤ リング 指輪 ホワイトゴールド
リング幅：1.95mm
★専用 セルジュトラヴァル つぶつぶ リング 指輪 ラインストーン
素材：K18イエローゴールド
Z1171 ティファニー 7.5号 ソリティア 0.34ct ダイヤリング 指輪
重量：2.1ｇ
Pt900 ダイヤモンド 0.55ct ハーフエタニティ リング エタニティ
サイズ：11.5号
GUCCI ホワイトゴールドリング8号 6/18
サイズ直し:不可
グッチ オクタゴナルリング ダイヤ
ヴィヴィアン リング 指輪 ロザリンダリング
【状態】
ダイヤ1.01ct ルビー0.85ct リング pt900 k18
新品仕上げ済み
pomellatoホワイトトパーズ ヌード55ポメラート
モニッケンダム プラチナリング
【付属品】
アンティーク ヴィンテージ フィリグリー アクアマリン リング
なし
TIFFANY&Co. ティファニー ミルグレインリングPt950購入証明書付き
エルメス リング ケリー カデナ
【入手先】
ロンワンズ キスアンドフロー リング 16号
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
メキシコ オパール プラチナ リング 指輪 パヴェダイアモンド 刻印有
0.41ct【未使用に近い】8号Cartierカルティエソリテールリング1895
【送付方法】
Pt900/ダイヤモンドリング 0.24ct
佐川急便
カルティエ ラニエールリング ホワイトゴールド 15号
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）
TASAKI 田崎真珠 あこや真珠 8.5ミリ ダイヤ 0.28ct Pt900
商品の情報
|ブランド
|ティファニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MANAMI99様 天然ダイヤモンドリング フラワー Pt900
タンザナイト ゾイサイト リング
ブルー アパタイト 天然 17号 リング
ティファニー ソレストのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドはカラーレスグレードで、VSクラス以上、VERYGOOD～EXCELLENTクラスの上質なものがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド20石リング幅：1.95mm素材：K18イエローゴールド重量：2.1ｇサイズ：11.5号サイズ直し:不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】なし【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします）
商品の情報
|ブランド
|ティファニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし