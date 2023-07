１着でも送料無料 最終値下げ！希少！祐天寺　あるじゃん　クロス　トップ ネックレス

祐天寺にあるあるじゃんのジルコニアクロスになります。

ジルコニアまわりにk18

クロス裏にもk18カスタムしてます。

トップのみの出品です。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

画像よりご判断下さい。

他にも多数出品しておりますので

是非チェックしてみて下さい。

宜しくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

祐天寺にあるあるじゃんのジルコニアクロスになります。ジルコニアまわりにk18クロス裏にもk18カスタムしてます。トップのみの出品です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。画像よりご判断下さい。他にも多数出品しておりますので是非チェックしてみて下さい。宜しくお願いします。 ムラジュンゴローズ裏原木村拓哉フェザーシルバーミスターハリウッドやちべククリやーじヤージちひろチヒロヘンプレトロ麻グレイトフルデッドbig froggrateful deadboroゆるりyurulikukriククリmashshantigo hempゴーヘンプthctokyo hemp connectionphateeヒッピーエスニックナチュラル昭和レトロアンティークウッドストックphishビッグフロッグストリングチーズインシデントwoodstockhippie古着アジアバックパッカー地球の歩き方インドgrateful deadグレイトフルデッドデッドベアphishbig frogビッグフロッグストリングチーズインシデントゆるりyurulimashthcgo hempgo westmanastashマナスタッシュフェローズ東洋bigmacビッグマックカートコバーンkurt cobainボアダムスboredomswoodstockウッドストックヒッピーhippie70s80s古着ベルベルジンベルボトムサイケpsyche幾何学だまし絵アートpink floydピンクフロイド竹の子族ゆらゆら帝国

