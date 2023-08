新年の贈り物 スキズ ユニットトレカ Straykids アイドル

Straykids スキズ

straykids スキズ リノ ハイタッチ券 ③

リノ トレカ一覧です。

全て公式のものです!

お写真で消していないもののみ在庫ございます。

※即購入❌

※合計800円以上より販売

※1500円以上よりメルカリ便対応

※3枚以上のまとめ買いで割引(3枚で800円)。枚数の多い方を優先させていただく場合がございます。

※ご購入希望のものをコメントお願いいたします。

※厚紙補強(硬質ケースは2枚or1枚での購入時対応)、防水対策いたします。

※海外製品含むため、細かな初期スレ等ある可能性がございます。神経質な方はご購入をお控えください。

Straykids スキズ ユニット トレカ

ヒョンジン バンチャン リノ チャンビン

ハン ジソン スンミン アイエン イエニ

フィリックス

scars ソリクン oddinary NOEASY

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

