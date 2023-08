100％安い ‼️極美品‼️ALPHA INDUSTRIES アルファインダストリーズ　XSサイズ ミリタリージャケット

数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。

今回は、

‼️‼️大変おすすめ商品‼️‼️

ALPHA INDUSTRIESの定番

N-3Bフライトジャケット。

5回ほど着用。美品ですが、神経質の方はご遠慮ください。

袖丈70cm

身幅50cm

着丈80cm

日本人向けのためタイトシルエット

JAPAN SPEC

極寒地の地上勤務用として使用されており、卓越した保温性や機能性を誇るナイロンヘビーツイルN-3Bをタイトシルエットにリデザイン!

フロントはジッパーの上をボタンで留める仕様で、大きめなロゴ入りジッパーは高い位置まで上がり、内側がボアになったフェイクファー付の大きめフード、ジップの上からボタンで留めるフロント、袖口内側のニットカフが暖かさをキープ。

また、内側にはドローコードを完備し、ファーは取り外し可能です。

マイナス10℃からマイナス30℃の極寒地での着用を目的に開発されたアメリカ空軍のナイロン製フライトジャケットをベースにタウンユース向けに考案された。

フードも取り外し可能。

メンテナンス時にクリーニング出す際は、

フードを取り外してからの方がクリーニング代も抑えられます。

是非一度手にしていただきたい、ミリタリーブランドのアウターです。

お気軽にご連絡お待ちしております‼️

#ALPHAINDUSTRIES#alphaindustries

#アルファインダストリーズ#ミリタリーウェア

#militarywear#MILLTARYWEAR

#ミリタリージャケット#militaryjacket

#MILITARYJACKET#vintage#VINTAGE

#N3B#n3b#n2b#N2B#ヴィンテージ#schott

#ralpha #ralphlauren #RalphLauren#schott#glamb

#levis#LEVIS#LVC

カラー···ブラック

人気モデル···n-3b(フライトジャケット)

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

ライナー···ライナー取外し可

フード···フードあり(取外し可)

襟···レギュラーカラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アルファインダストリーズ 商品の状態 未使用に近い

数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。今回は、‼️‼️大変おすすめ商品‼️‼️ALPHA INDUSTRIESの定番N-3Bフライトジャケット。5回ほど着用。美品ですが、神経質の方はご遠慮ください。袖丈70cm身幅50cm着丈80cm日本人向けのためタイトシルエットJAPAN SPEC極寒地の地上勤務用として使用されており、卓越した保温性や機能性を誇るナイロンヘビーツイルN-3Bをタイトシルエットにリデザイン!フロントはジッパーの上をボタンで留める仕様で、大きめなロゴ入りジッパーは高い位置まで上がり、内側がボアになったフェイクファー付の大きめフード、ジップの上からボタンで留めるフロント、袖口内側のニットカフが暖かさをキープ。また、内側にはドローコードを完備し、ファーは取り外し可能です。マイナス10℃からマイナス30℃の極寒地での着用を目的に開発されたアメリカ空軍のナイロン製フライトジャケットをベースにタウンユース向けに考案された。フードも取り外し可能。メンテナンス時にクリーニング出す際は、フードを取り外してからの方がクリーニング代も抑えられます。是非一度手にしていただきたい、ミリタリーブランドのアウターです。お気軽にご連絡お待ちしております‼️#ALPHAINDUSTRIES#alphaindustries#アルファインダストリーズ#ミリタリーウェア#militarywear#MILLTARYWEAR#ミリタリージャケット#militaryjacket#MILITARYJACKET#vintage#VINTAGE#N3B#n3b#n2b#N2B#ヴィンテージ#schott#ralpha #ralphlauren #RalphLauren#schott#glamb#levis#LEVIS#LVCカラー···ブラック人気モデル···n-3b(フライトジャケット)柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップライナー···ライナー取外し可フード···フードあり(取外し可)襟···レギュラーカラー季節感···春、夏、秋、冬66

