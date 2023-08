☆ご覧頂きありがとうございます☆

《商品名》

20段変速

《内容》

20段変速 ディスカバリーチャンネル

全体的に細かな傷があり使用感があります。

ご使用にはギアなど問題なくご乗車いただけます。

※スタンドは付属していません。

メーカーサイズ:49(適正身長155-165cm前後)

トップチューブ(C-C):56

シートチューブ(C-T):56

重量:約9.1kg

フレーム材質:アルミ

フロントフォーク:カーボン

タイヤ:CHAOYANG 700×25C

☆送料については《その他事項》をご確認の上

コメントにてご相談ください。

《コンディション》

サドル、ハンドル等、目立ったキズなど無いですが

細かなキズ、使用感はあります。

ギアなどは問題なくご使用いただけます。

《その他事項》

★譲渡書お付けいたします。

■防犯登録はお近くの自転車販売店でお願いします。

■直接引き取りも可能です。当方は神奈川県相模原市になります。

■神奈川県・東京都への発送の場合

送料5,500円にて配達可能です。

専門の配送業者に委託しております。

日数を頂く場合がありますのでご注意ください。

■その他の都道府県への発送の場合

梱包発送たのメル便

三辺合計サイズ~350cm:料金18500円

■送料は全国一律となります。

一部地域は配達対象外となる場合がございます。

☆配送に関してはコメントにてご相談ください☆

商品の情報 ブランド トレック 商品の状態 やや傷や汚れあり

