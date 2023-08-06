美品 最終値下げミハラヤスヒロ　ジャガードスタジャン　miharayasuhiro スタジャン

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あまり着用してないので、状態はいいです。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミハラヤスヒロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ミハラヤスヒロ ジャガードスタジャンです。サイズ 46素人採寸ですが肩幅 約45cm身幅 約55cm着丈 約68cm当時店頭に並ぶ事なく予約会で完売したと聞きました。あまり着用してないので、状態はいいです。値下げ希望等あれば質問どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミハラヤスヒロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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