美品 最終値下げミハラヤスヒロ　ジャガードスタジャン　miharayasuhiro スタジャン

ミハラヤスヒロ ジャガードスタジャンです。
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サイズ 46
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素人採寸ですが
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最終値下げミハラヤスヒロ ジャガードスタジャン miharayasuhiro
肩幅 約45cm
BUSHIDO brand ウールスタジャン 2XL
身幅 約55cm
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着丈 約68cm
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＜JieDa × SKOOKUM＞ STADIUM JACKET/ジャケット
当時店頭に並ぶ事なく予約会で完売したと聞きました。
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あまり着用してないので、状態はいいです。
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値下げ希望等あれば質問どうぞ。
DOLCE & GABBANA ドルチェ&ガッバーナ アウター D&G 46
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ミハラヤスヒロ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ミハラヤスヒロ ジャガードスタジャンです。サイズ 46素人採寸ですが肩幅 約45cm身幅 約55cm着丈 約68cm当時店頭に並ぶ事なく予約会で完売したと聞きました。あまり着用してないので、状態はいいです。値下げ希望等あれば質問どうぞ。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ミハラヤスヒロ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし