BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ Tシャツ メンズ Mサイズ カーキ ブランド刺繍 ワンポイント

○サイズ

表記サイズ:M

肩幅:約42cm

身幅:約51.5cm

袖丈:約24.5cm

着丈:約67.5cm

平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れのない美品になります。

まだまだ気持ちよく使用いただけるかと思います。

○カラー

カーキ

○素材

コットン

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。

中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

