カラー···レッド

drew house mascot hoodie "Red"

セレクトショップにて購入

着用回数 1回

サイズが合わなかったので出品しました!

目立った汚れ等はありません!

サイズ S

付属品もつけれます。

ご質問受け付けてます

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

カラー···レッドdrew house mascot hoodie "Red"セレクトショップにて購入着用回数 1回サイズが合わなかったので出品しました!目立った汚れ等はありません!サイズ S付属品もつけれます。ご質問受け付けてます

