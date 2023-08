⚡︎最終SALE⚡︎

此方は数年前プレゼントで頂いたドクターマーチンのバックパックです。

定価が幾らか不明なので、これくらい?という価格を付けさせて頂きました。

コレ背負ってる姿、神々し過ぎやしませんか?!

Dr.Martensの絵画コレクションシリーズ第四弾企画。

あのルネサンス絵画界の重鎮『ジョヴァンニ・ディ・パオロ』とDr.Martensのコラボなんてそりゃもう凄い事ですよね!

超希少⚡︎レアモデル⚡︎ドクターマーチン バックパック

代表作『受胎告知』のモチーフです。

超絶入手困難な御品物ですので、恐らくもう手に入らないでしょう。

国内流通自体が非常に少なかったので、持っている事自体が奇跡な御品物かと存じます。

わたくしコラボや希少と聞くと直ぐに購入してしまう単純で簡単な消費者で御座います(^^;;

小傷、バックパック内部のシミ汚れ御座います。

使用回数も少なかった為、概ね状態は良いかと存じますが其方が御座います為、やや傷や汚れありのカテゴリーを選択致します。

外観とてもキレイです。

横 約30センチ

縦 約38.5センチ

奥行き 約12センチ

(前ポケット 横 約24.5センチ 縦19センチ)

ストラップ の長さ 最長 約63センチ 最短38センチ程

(内ポケット 19センチ×12.5センチ)

※Dr.Martensのバックパックのsmallと同じ大きさです。

商品の情報 ブランド ドクターマーチン 商品の状態 やや傷や汚れあり

