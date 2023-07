トランス系のみをまとめたレコードのセットです。置き場所がなくなってきたので出品致します。

WHO★My Generation UK Brunswick オリジナル

【全てのレコードをブラッシングし、一度針を落として再生しております。】

【レア】いたけりゃいろ - J-Rexxx レコード 7インチ

【裸のものはほぼ全てインナースリーブに入れております。】

ビル・エヴァンス Bill Evans【オリジナル盤・白フラ・深溝・超入手困難】

【試聴出来ないレベルの針跳び品などは出品から外しております。】

【直筆サイン】Steel Panther 4th〜最新アルバムアナログ盤セット!



レア2LP盤 Carl Craig & Moritz Von Oswald

トランスのジャンルは様々ですが、主にトランス、プログレッシブトランスでその他ハードトランス、ゴアトランス等です。詳しくは画像でご確認して下さい。

ビートルズ LOVE (LP) Free As Bird (EP) レコード

最後の画像に2LPのものが載っています。

レコード SUICIDE 輸入盤



限定盤❗️ガンズ・アンド・ローゼズ アペタイト〜 レコード 2LP 輸入国内仕様❗️

あくまで個人的な評価では問題ないレコードです。しかし、それらはあくまで個人の主観に過ぎまんのでトラブル防止のためコレクターの方や神経質な方、美品を求めるような方はご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

トランス系のみをまとめたレコードのセットです。置き場所がなくなってきたので出品致します。【全てのレコードをブラッシングし、一度針を落として再生しております。】【裸のものはほぼ全てインナースリーブに入れております。】【試聴出来ないレベルの針跳び品などは出品から外しております。】トランスのジャンルは様々ですが、主にトランス、プログレッシブトランスでその他ハードトランス、ゴアトランス等です。詳しくは画像でご確認して下さい。最後の画像に2LPのものが載っています。あくまで個人的な評価では問題ないレコードです。しかし、それらはあくまで個人の主観に過ぎまんのでトラブル防止のためコレクターの方や神経質な方、美品を求めるような方はご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

アヒルおやじ様 専用!レコード FRANK OCEAN THE BEST OF ... US ポスター鬼レア テストプレス Al.divino Estee Nack DestinyBill evans ビル・エバンス 5枚 LP セットデフ・レパード/『TONIGHT』アナログ30㎝LPレコード・シングル※新年放出※Hot City Bump Band Come...ORGDiana Krall ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ダイアナ・クラール