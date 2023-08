ルイヴィトン LOUIS VUITTON タンブール モノグラム・ホワイト キャンバス ストラップ L

型番R15444

シリアルSN0169

大手リサイクルショップにて購入いたしました。

中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。

○サイズ

長さ 11cm 9cm

○状態

目立った傷や汚れはありませんが

サイドのコバに若干ダメージがあります。

そのほか状態良好ですのでまだまだ気持ちよく使用いただけるかと思います。

○カラー

ホワイト

○素材

レザー

○付属品

本体のみ発送になります。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン LOUIS VUITTON タンブール モノグラム・ホワイト キャンバス ストラップ L腕時計 スマートウォッチ レザーベルト型番R15444 シリアルSN0169大手リサイクルショップにて購入いたしました。中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。○サイズ長さ 11cm 9cm○状態目立った傷や汚れはありませんがサイドのコバに若干ダメージがあります。そのほか状態良好ですのでまだまだ気持ちよく使用いただけるかと思います。○カラーホワイト○素材レザー○付属品本体のみ発送になります。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

