【ブランド】

NIKE

ナイキ

【アイテム】

×OFF WHITE ZOOM TERRA KIGER 5 (2019)

CD8179-300

【色、柄】

グリーン

【サイズ】

26.5cm

【状態】

B

S:新品未使用

A:美中古品

B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがない

C:使用感があり若干の汚れやダメージがある

D:汚れやダメージがある

採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

よろしくお願い致します。

#NIKE

#ナイキ

W12877

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

