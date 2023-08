ご覧頂きありがとうございます(^^)

【アイテム】

ISSA LONDON イッサロンドン

【ご説明】

高級生地とシルエットデザインに目を惹かれる、 イッサロンドン シルク100% カシュクールワンピースの紹介です。

ロイヤルブランドとして有名な英国王室御用達

の1着で、キャサリン妃がドレスをご愛用されたことで話題となったブランドになります^ ^

インパクトのある幾何学模様ベースにエスニックのテイストが程よくミックスされたカシュクールに仕上がっており、着るだけで高級感とクールビューティーな印象を与えてくれます。

表地には高級素材の上質なシルクが100%使われており、まるで着用感がないほどの軽さと光の加減で変わる印象がとても素敵な、パーティーにもデイリーにもぴったりの1着です◎

右のショルダーからウエストまで綺麗にライン取りされたタックや(2枚目)、左胸・背面にプリントされた筆記体ロゴ(4枚目)など細部のデザインまで拘りを感じます(^^)

母が都内店舗にて購入し、10回程度催し物やパーティーにて使用した後自宅クローゼットにて保管していたものです。

※中古程度の使用感はございますが、目立つ傷や汚れ等の無い中古美品状態になります。

【サイズ】

UK8(S相当)

着丈:100cm

身幅:46.5cm

肩幅:33.5cm

袖丈:53.5cm

※平置きでの実測寸法となりますので

若干の誤差ございます、ご了承下さい。

【カラー】

ブラウン ブルー オレンジ

※色は写り具合により多少の誤差

がある場合があります、ご了承下さい。

【素材】

写真参照

___________________

【その他】

※保管又は梱包した際にシワが付いて

いる商品もございます、ご容赦下さい。

※本商品は中古品となりますので、

ご理解のある方のご購入お願い致します。

※出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イッサロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

