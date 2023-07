昔、後楽園ホールでの新日本プロレスの興行の際にサインしていただいたものです。

10年近く保管していたのですが手放す決心がついた為出品いたします。

プロレス好きな方に購入していただけたら嬉しいです。

即購入可能です。

値下げ交渉も承ります。

性別···男

グッズ種別···マスク

サイン有無···有り

ジャンル(スポーツ選手)···プロレスラー、ウルティモドラゴン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

