ご覧いただきありがとうございます。 即購入可

【新品未開封】 Schott バンダナコーチシャツ ネイビー



ポロラルフローレン 長袖シャツ オフホワイト サイズ表記 170/92A USサイズのS

Mサイズ相当です。新品未使用 タグ付

襟···レギュラーカラー

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

素材 コットン100%

最後の写真 予備のボタンが2個付属

以前購入しましたが未使用でしまってあった為

出品します

カジュアルに着るオフホワイトの無地は着回しに

重宝しますし、あまり出品がないと思います。

この機会にいかがでしょうか。

定価16,500円

素人採寸で下記サイズ(多少の誤差はご了承願います)

肩幅 44㎝

着丈 襟下〜後ろ裾まで 76㎝

身幅 脇下で 54㎝

カジュアルシャツですので一番上のボタンを

留める事はないと思いますが

参考にネック(内側をメジャーで計測)37㎝

確認したところ変色、汚れ、臭い等ありません。

購入したまま保管していましたので折りシワはあります。

完璧な新品をお探しの方や神経質な方は購入を

ご遠慮下さい。

梱包は簡易包装、発送はメルカリ ネコポス便

(ポスト投函 追跡可能)送料込み価格です。

着用写真はお断りさせて頂きます。

専用、取り置きは対応しかねますのでご理解の程宜しくお願い致します。

#ポロラルフローレン

#polo

#POLO

#PolobyRalphLauren

#RalphLauren

#メンズシャツ

#カジュアルシャツ

#オフホワイト

#新品未使用

#タグ付

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

