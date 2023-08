Graphpaper グラフペーパー SELVAGE WOOL COOK PANTS ウール イージー パンツ GM183-40092Bです。

シーズン:2018AW

定価:30800円

素材:Wool 100%

生産国:MADE IN JAPAN

サイズ:F ウエスト84-100、ワタリ37.5、股上32、股下73.5、裾幅17cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)

Graphpaperが定番展開しているフレンチコックパンツ。

フランスの料理人が着用している、通称「コックパンツ」から着想を得てデザインされたウエストのアジャスターは、

ベルクロとゴムで留める仕様となっており、自由にフィッティングを変えられる為、どの体型の方でも綺麗にフィットします。

生地には旧式のシャトル織機で織り上げた2/60ウールギャバジンを使用。

高密度に織り上げる事で上品で控えめな艶のある表情に。

オフスケール加工を施す事で生地表面の毛羽を取り、合繊の様なカリッとしたタッチとクリアな質感に仕上げています。

サラッとした心地の良い肌触りと、綺麗な光沢や艶のバランスがとても良い独特のテキスタイルです。

厚みや素材感としてはオールシーズン対応の生地感となります。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。

状態は美ユーズド品で綺麗です。

特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。

クリーニング済み。

・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。

・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

