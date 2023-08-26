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【爆売り！】 new balance m1500rnr red、m1500suセット スニーカー

商品の説明

どちらも星野源さん着用デザインです。
【Bランク】アメリカUSA製(8842)28cmニューバランス1300クリーム
履く機会が少なくなったので出品します。
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商品の情報

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どちらも星野源さん着用デザインです。履く機会が少なくなったので出品します。m1500rnrの方はサイズが27.0m1500suの方は28.0となっていまして、２つのサイズ違うのでご注意ください。どちらも状態は綺麗だとは感じますが、少し使用感がありますので神経質な方の購入はお控えください。どちらも限定品で希少かつこのサイズは出回っていないと思います！値下げは希望金額コメントにお願いします！よろしくお願いします。

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドニューバランス
商品の状態やや傷や汚れあり

【爆売り！】 new balance m1500rnr red、m1500suセット スニーカー

40分钟前

【爆売り！】 new balance m1500rnr red、m1500suセット スニーカー

¥50,000 ¥27,000

(税込) 送料込み
4
4
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商品の情報

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出品者

ec61e23d

 1759

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

ec61e23d
【爆売り！】 new balance m1500rnr red、m1500suセット スニーカー 【爆売り！】 new balance m1500rnr red、m1500suセット スニーカー

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M1500 | R&CROSS ONLINE STORE / ファッション通販正規取扱店

M1500 | R&CROSS ONLINE STORE / ファッション通販正規取扱店


1500 Made in England 'Grey Navy Red'

1500 Made in England 'Grey Navy Red'

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