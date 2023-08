フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。お得情報はプロフをご覧下さい

#RIKOのバナリパ #RIKOのワンピース

バナリパの高級ライン、ピンタックプリーツとブラック色のシルクシフォン、ストライプから前身頃はピンタックプリーツで素敵な作りです。ウエストにゴールドの花柄刺繍とビーズがあしらわれてシルクの共布で絞りリボン結びかできます。とてもエレガントなお品です。サイズ10、日本サイズに置き換えが難しいので実寸からご検討頂けれはと思います。表示はフリーサイズにしておきますのでご了承下さい

サイド斜め下付近に白い糸の巻込みがあり、ちょうどダーツの内側に入る位置で目立ちませんが気にならない方に

新品、サイズ10、着丈約105cm、身幅約46、ウエスト約41※平置き誤差はご容赦を、価格50,000円

デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸横振り刺繍作品など新品レア品を多く出品中

#RIKOのニューヨークブランド

ジーグラー夫妻が創業。GAPが運営。ザラやH&M、デーゼル、ロンハーマンブームの先駆け的な人気。都会的な大人カジュアルな路線でダナキャランやラルフローレンと共に一大ブランドに。シンプルで洗練されたデザインは男女問わず人気。NYでの人気はトリーバーチ、マークジェイコブズ、ステラマッカートニーである。ブルックスブラザーズのサイモンが統括。アナスイ、カルバンクライン、シンシアローリー、トッカ、ティビ、セイ、マイケルコース、ダイアンフォンファステンバーグ、ヴェラウォン、レベッカテイラー、ポールアンドジョー、ジルスチュアート、ケイトスペード等と共に米国を代表するブランドに成長。フォクシー、グレースコンチネンタルと共にリゾートドレスは日本でも人気が高い。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド バナナリパブリック 商品の状態 新品、未使用

フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。お得情報はプロフをご覧下さい#RIKOのバナリパ #RIKOのワンピースバナリパの高級ライン、ピンタックプリーツとブラック色のシルクシフォン、ストライプから前身頃はピンタックプリーツで素敵な作りです。ウエストにゴールドの花柄刺繍とビーズがあしらわれてシルクの共布で絞りリボン結びかできます。とてもエレガントなお品です。サイズ10、日本サイズに置き換えが難しいので実寸からご検討頂けれはと思います。表示はフリーサイズにしておきますのでご了承下さいサイド斜め下付近に白い糸の巻込みがあり、ちょうどダーツの内側に入る位置で目立ちませんが気にならない方に新品、サイズ10、着丈約105cm、身幅約46、ウエスト約41※平置き誤差はご容赦を、価格50,000円デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸横振り刺繍作品など新品レア品を多く出品中#RIKOのニューヨークブランドジーグラー夫妻が創業。GAPが運営。ザラやH&M、デーゼル、ロンハーマンブームの先駆け的な人気。都会的な大人カジュアルな路線でダナキャランやラルフローレンと共に一大ブランドに。シンプルで洗練されたデザインは男女問わず人気。NYでの人気はトリーバーチ、マークジェイコブズ、ステラマッカートニーである。ブルックスブラザーズのサイモンが統括。アナスイ、カルバンクライン、シンシアローリー、トッカ、ティビ、セイ、マイケルコース、ダイアンフォンファステンバーグ、ヴェラウォン、レベッカテイラー、ポールアンドジョー、ジルスチュアート、ケイトスペード等と共に米国を代表するブランドに成長。フォクシー、グレースコンチネンタルと共にリゾートドレスは日本でも人気が高い。バナナリパブリックワンピースバナナリパブリックシルクワンピースバナナリパブリックロングワンピースbananarepublic新品タグ付きシルク絹シルクワンピースシルクドレスリゾートコーデロングワンピースロングドレスプリーツワンピースピンタック刺繍刺繍ワンピース刺繍ドレスブラックワンピースブラックドレスシャーリングワンピースシャーリングドレスゴールド黒春、夏、秋、冬 袖なし 花柄 ブラック

