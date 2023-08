jordan1 hyper royal ハイパーロイヤル

試着しただけです。外では着用していません。

atomsで購入しました。画像9参照

アンジェラスカラーでアイスティの箇所を黒にペイントしています。

試着した際にインソールのジャンプマンロゴが剥がれてしまいました。画像8参照

他サイトでも出品しています。

そのため急遽、出品を取りやめることがございます。

タバコすいません。

ペットいません。

NCNRでお願いします。

ナイキ

ジョーダン1

シカゴ

ブレッド

bred

黒青

royal

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

