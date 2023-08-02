【お気にいる】 NIKE 新品未使用 AIRJORDAN ストームブルー OG 1 スニーカー

商品:NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-127 ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ ストームブルー
SANGACIOにゅバランス抽選限定品
エアマックス95 新品‼️超人気モデル‼️ゴールデンサイズ‼️27.５cm
サイズ:US9.5 JP27.5cm
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商品の状態…新品未使用
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ジョーダン1 NEXT chapter
2016年12月、NIKE公式オンラインで購入し、未使用のまま保管しておりました。
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状態等は画像をよくご確認のうえ、ご理解ご納得頂ける方のみご購入をお願い致します。
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NIKE idナイキ スニーカー エアマックス 【値下げ】不可
※ご購入後の返品・交換は一切お受けできません。落札後はノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
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スニーカー型...ハイカット(High)
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シーン...バスケットボール
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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商品:NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-127 ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ ストームブルーサイズ:US9.5 JP27.5cm商品の状態…新品未使用2016年12月、NIKE公式オンラインで購入し、未使用のまま保管しておりました。状態等は画像をよくご確認のうえ、ご理解ご納得頂ける方のみご購入をお願い致します。※ご購入後の返品・交換は一切お受けできません。落札後はノークレーム、ノーリターンでお願い致します。#NIKE#AirJordan#エアジョーダン1人気モデル...NIKE エアジョーダン1スニーカー型...ハイカット(High)シーン...バスケットボール
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用