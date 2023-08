ジョンローレンスサリバン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 新品、未使用

ジョンローレンスサリバンオーバーサイズのジャケット×パンツのセットアップ新品タグ付きカラー、ブラウングレージャケット→オーバーサイズなのでS定価¥99,000パンツ→M定価¥39,600セットアップだと定価138,600です2020SS画像3のモデルがセットアップで着ているカラーはイエローで、色違いです。#サリバン#トーガ#バレンシアガ#バーバリー

