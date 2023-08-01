話題の人気 プラチナウェーブ　絶対涼感敷パット　敷布団 布団/毛布

プラチナウェーブ 絶対涼感敷パットシングル

西川ウール/合織敷きふとん(ウレタンフォーム使用)

新品未使用ですが自宅保管になります

新品 未使用 送料無料 羽毛合い掛布団 ダブル 羽毛合掛けふとん ロイヤルＧ認定



新品 西川 今治タオルケット シングル コットンケット 掛け布団 ロングパイル

サイズ１００×２１０

日本製 羽毛布団 シングル イングランド産ホワイトダウン93％1.3kg B

布団側

プラチナウェーブ 絶対涼感敷パット 敷布団

表地 ポリエチレン ６０㌫

＜シングル＞快眠博士“ＺＥＰＰＩＮ”寝汗の吸水力が違う爽やかパイルの肌掛けふとん

ポリエステル ４０㌫

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裏地 ポリエステル ８０㌫

西川 GORE羽毛掛けふとん

綿 ２０㌫

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詰めもの

富岡シルク毛布

ポリエステル 100㌫

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帝人マイティートップⅡ綿®

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梱包・発送たのメル便で発送します。

リリー様専用★①

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

プラチナウェーブ 絶対涼感敷パットシングル新品未使用ですが自宅保管になりますサイズ１００×２１０布団側表地 ポリエチレン ６０㌫ ポリエステル ４０㌫裏地 ポリエステル ８０㌫ 綿 ２０㌫詰めもの ポリエステル 100㌫ プラチナウェーブ綿® (波動綿) 帝人マイティートップⅡ綿® 詰めもの重量 2.36㌕定価２２万ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。梱包・発送たのメル便で発送します。よろしくお願いいたします。

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