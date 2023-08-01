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話題の人気 プラチナウェーブ　絶対涼感敷パット　敷布団 布団/毛布

商品の説明

プラチナウェーブ　絶対涼感敷パットシングル
西川ウール/合織敷きふとん(ウレタンフォーム使用)
新品未使用ですが自宅保管になります
新品 未使用 送料無料 羽毛合い掛布団 ダブル 羽毛合掛けふとん ロイヤルＧ認定

新品　西川　今治タオルケット　シングル　コットンケット　掛け布団　ロングパイル
サイズ１００×２１０
日本製 羽毛布団 シングル イングランド産ホワイトダウン93％1.3kg B
布団側
プラチナウェーブ　絶対涼感敷パット　敷布団
表地　ポリエチレン　６０㌫
＜シングル＞快眠博士“ＺＥＰＰＩＮ”寝汗の吸水力が違う爽やかパイルの肌掛けふとん
　　　ポリエステル　４０㌫
新品★羽毛布団　シングル　寝具　ホワイトダック　日本製　布団　抗アレル物質
裏地　ポリエステル　８０㌫
西川　GORE羽毛掛けふとん
　　　　　綿　　　　２０㌫
ヘルスウェーブ　ゴールド　すややか
詰めもの
富岡シルク毛布
　　　ポリエステル　100㌫
シベリアンキングボール 最高級羽毛掛け布団
　　　プラチナウェーブ綿®
BURBERRY バーバリー ダウンケット 羽毛肌掛け布団 新品
　　　　　　(波動綿)
西川　お誂え寝具　座布団
　　　帝人マイティートップⅡ綿®　
【高島屋限定】〈アメリカン フォーク アート ミュージアム〉今治タオルケット
詰めもの重量　
新品未使用　パシーマ　キルトケット　WL　きなり　160×260 日本製
　　　2.36㌕
羽毛布団 ダブル 190×210

Roros 　ブランケット
定価２２万
新品未使用　送料無料　高級　羽毛布団　シングル　グースダウン90％　ツインキルト

ランバン寝具
ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。
無地の絨毯リビングマット高級感ベッドマット洗濯可能です

日本製 Sweetケット やわらかい 軽い 夏用 肌掛け
梱包・発送たのメル便で発送します。
リリー様専用★①
よろしくお願いいたします。

お値下げ❣️♡新品未使用バーバリーの羊毛混肌掛け布団♡

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ダブル敷布団　綿布団　140×210 140×200

新品　西川　洗える　ダウンケット　2セット！
プラチナウェーブ　絶対涼感敷パットシングル新品未使用ですが自宅保管になりますサイズ１００×２１０布団側表地　ポリエチレン　６０㌫　　　ポリエステル　４０㌫裏地　ポリエステル　８０㌫　　　　　綿　　　　２０㌫詰めもの　　　ポリエステル　100㌫　　　プラチナウェーブ綿®　　　　　　(波動綿)　　　帝人マイティートップⅡ綿®　詰めもの重量　　　　2.36㌕定価２２万ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。梱包・発送たのメル便で発送します。よろしくお願いいたします。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

話題の人気 プラチナウェーブ　絶対涼感敷パット　敷布団 布団/毛布

49分钟前

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¥85,000 ¥45,050

(税込) 送料込み
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