【驚きの価格が実現！】 【AH様専用】ターンブル＆アッサー　純銀カラーステイ その他

英国王室御用達、ウィンストン チャーチルやチャールズ3世愛用のブランド「ターンブルアンドアッサー」のカラーステイ（カラースティッフナー）、シャツの襟裏に挿して使うビジネスアイテムです。

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ



【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

純銀製で、ホールマークの入っています。

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

裏はペイズリー柄でなんともクラシックなデザインが魅力です。

【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ



Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

英国製

【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

made in England

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ



【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

ウィンザー公

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

スウェイン・アドニー

【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

ブリッグ

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

ビジネスバッグ

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ブライドルレザー

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

ブライドル

【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

グレンロイヤル

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

タスティング

【AH様専用】ターンブル＆アッサー 純銀カラーステイ

エッティンガー

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

メンズプレシャス

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ヴァルカナイズ ロンドン

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

ロイヤル ワラント

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第二次世界大戦

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

英国王のスピーチ

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ダーケスト・アワー

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ジョージ5世

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エリザベス女王

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チャールズ3世

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ロイヤルワラント

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英国紳士

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白洲次郎

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

007

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ジェームズ・ボンド

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ナイヴズアウト

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Swaine Adeney Brigg

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John Lobb

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Turnbull&Asser

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James Lock&co

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ENGLAND

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GREAT BRITAIN

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LONDON

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BOND STREET

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Royal Warrant

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James Bond

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Ian Fleming

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King George

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Queen Victoria

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Prince of WALES

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Sir Winston Churchill

Brooks Brothers ★タキシード用シャツ

KINGSMAN

商品の情報 ブランド タンブルアンドアッサー 商品の状態 未使用に近い

英国王室御用達、ウィンストン チャーチルやチャールズ3世愛用のブランド「ターンブルアンドアッサー」のカラーステイ（カラースティッフナー）、シャツの襟裏に挿して使うビジネスアイテムです。純銀製で、ホールマークの入っています。裏はペイズリー柄でなんともクラシックなデザインが魅力です。英国製made in Englandウィンザー公スウェイン・アドニーブリッグビジネスバッグブライドルレザーブライドルグレンロイヤルタスティングエッティンガーメンズプレシャスヴァルカナイズ ロンドンロイヤル ワラント第二次世界大戦英国王のスピーチダーケスト・アワージョージ5世エリザベス女王チャールズ3世ロイヤルワラント英国紳士白洲次郎007ジェームズ・ボンドナイヴズアウトSwaine Adeney BriggJohn LobbTurnbull&AsserJames Lock&coENGLANDGREAT BRITAINLONDONBOND STREETRoyal WarrantJames Bond Ian FlemingKing George Queen VictoriaPrince of WALESSir Winston ChurchillKINGSMAN

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