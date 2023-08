撮影環境上 黒色の、お品など薄く写ってしまいます。

ご観覧頂き有難うございます!

即決購入歓迎でございます〇

⚠️必ずプロフ読んでからご購入お願い致します⚠️

#hiroroレディース

ニューバランス

【商品説明】

New Balance ニューバランス ML408Q スニーカー

ニューバランスの2000年代の流麗なランニングスタイルで提案する「ML408」を、トレンドカラーホワイトで彩り、秋冬シーズンに映えるオールシンセティックレザーアッパーで仕上げた。

足に心地よくフィットするPL-1ラスト、クッション性とグリップ性に優れたソールユニットを採用。

【商品状態】

新品購入してから複数回程は使用しておりますので、多少使用感等による汚れやダメージはあると思います。

簡単にですが、クリーニング済みです。

ソールはまだまだ残っておりますので使用には問題ないと思います。

画像ご確認になってご了承頂ける方のご購入よろしくお願いします。

【サイズ】

・サイズ表記 23.5㎝

・ヒール高さ 約3㎝

・カラー/ホワイト系

New Balance ニューバランス ML408Q スニーカー

※素人採寸ですので多少の誤差あると思います。

発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。

レディース、メンズ、キッズ、(ニット、コート、シャツ、カットソー、アウター、パンツ、デニム、スニーカー、パンプス) )Sサイズ.M.サイズLサイズなど出品していきますので宜しくお願い致します。

#hiroro靴15

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

