allureville

カネコイサオ・桜・ブラウス&スカートセット(ピンクハウス・ワンダフルワールド)

アルアバイル

*即購入大歓迎!

*送料無料!

*安心の匿名配送!

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈••✼

大人っぽいベルト付ギャザーワンピース落ち感のある素材を使用。

ボリュームが出すぎずスッキリとしたシルエットなので、大人の通勤から結婚式、二次会などパーティードレスにもぴったりな一枚。ベルトを外してリゾートにもおすすめです。

❁ベルト付き

❁スカート部分のペチコート付き

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈••✼

*•*•【 商 品 詳 細 】*•*•

ロゴ刺繍バックスリットTワンピ

〈素材〉

ポリエステル 100%

〈サイズ〉

表記:2

平置き時採寸

肩幅:39

身幅:62(脇下・ベルト外した状態)

全長:121

(多少の誤差はご了承ください)

〈カラー〉

パープル系

〈状態〉

特に目立ったダメージはなく、使用感の少ないお品ですので、これから長くご愛用いただけます♪

*ハンガーなどの付属品については説明がない限り付属しません。

*撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

*検品は慎重に行っておりますが、当商品はUSED品の為、細かい部分の見逃しなどがある場合がございます。中古品にご理解のない方や少しの見落としも許せないなど完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください(>人<;)

*返品/返金対応について

・なにか不備がありましたら、必ず評価前にご連絡ください!迅速に対応させていただきます!

・受け取り評価後の返品、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

・個人都合での返品はお断りしております。

□梱包・発送について□

出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、コンパクトにして梱包させていただくことをご了承お願いいたします。畳みジワはご容赦ください。

発送はゆうパケットポストを予定しています

(ネコポスに変更する場合があります)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルアバイル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

allureville アルアバイルギャザーワンピースロングワンピースノースリーブAラインフレアシルエットパープル系レディース*即購入大歓迎!*送料無料!*安心の匿名配送!✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈••✼大人っぽいベルト付ギャザーワンピース落ち感のある素材を使用。ボリュームが出すぎずスッキリとしたシルエットなので、大人の通勤から結婚式、二次会などパーティードレスにもぴったりな一枚。ベルトを外してリゾートにもおすすめです。❁ベルト付き❁スカート部分のペチコート付き✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈••✼#お買い得なレディース商品はこちら★*•*•【 商 品 詳 細 】*•*•〈素材〉ポリエステル 100%〈サイズ〉表記:2平置き時採寸肩幅:39身幅:62(脇下・ベルト外した状態)全長:121(多少の誤差はご了承ください)〈カラー〉パープル系〈状態〉特に目立ったダメージはなく、使用感の少ないお品ですので、これから長くご愛用いただけます♪*ハンガーなどの付属品については説明がない限り付属しません。*撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。*検品は慎重に行っておりますが、当商品はUSED品の為、細かい部分の見逃しなどがある場合がございます。中古品にご理解のない方や少しの見落としも許せないなど完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください(>人<;)*返品/返金対応について・なにか不備がありましたら、必ず評価前にご連絡ください!迅速に対応させていただきます!・受け取り評価後の返品、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。・個人都合での返品はお断りしております。□梱包・発送について□出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、コンパクトにして梱包させていただくことをご了承お願いいたします。畳みジワはご容赦ください。発送はゆうパケットポストを予定しています(ネコポスに変更する場合があります)

