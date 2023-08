90s ポロスポーツ スウィングトップ Polo Ralph Lauren USA製

ポロラルフローレンやチャプスのスウィングトップはよく見かけますがポロスポーツはあまり見かけたことがないのでレアだと思います!そしてUSA製!

カラー ネイビー

身幅65 袖丈61 着丈65 肩幅57

状態 特に目立つ汚れなどはありません。古着ですので使用感ありと言うことを理解した上で購入お願いします。

ヴィンテージ

ポロスポーツ

ポロラルフローレン

ポロ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

