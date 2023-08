ご覧いただきありがとうございます。

たくさん靴を出品しております、まとめ割り引きさせていただきます。

◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈

NIKE

AIR MORE UPTEMPO (GS)

white/university red-blue void

cz7885-100

引用↓

1996年に発売され、ブルズ黄金時代をJORDANと共に支えたプレイヤー、スコッティー・ピッペンの足元を支えた名作モデル"NIKE AIR MORE UPTEMPO"が待望の復刻。数々の名作を手掛けたウィルソン・スミスがストリートのグラフィティーアートから着想を得てアッパーサイドの大胆な『AIR』ロゴをデザインし、ストリートでも大流行したモデル!!NEWカラーである今作は、通称"USA TIE DYE"と名付けられたUSAの代表カラーであるトリコロールを纏ったカラーリング!!ホワイトベースのアッパーに『AIR』ロゴにはレッド×ネイビーのタイダイパターンのようなペイントを施した一足!!昨今では"モアテン"の愛称で男女問わず爆発的に人気を博し、復刻モデルがリリースされる度に激しい争奪戦が繰り広げられるモアアップテンポ。

☆サイズ☆

サイズ 23cm

・普段履いているものと比較的していただけるとイメージしやすいと思います。

☆状態☆

USDE

少々使用感ヨゴレすれ

レディーススニーカー

・靴全体を自宅クリーニング後、インソールの除菌・消臭等を施しておりますので、ご購入後お手入れ無しでご使用頂けます!

・検品はしておりますが、細かいヨゴレ等はご了承下さい

☆まとめ割り☆

2点購入で500円引き

3点購入で1000円引き

☆購入先☆

・古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入しました。

☆配送☆

簡易梱包にて1〜2日で発送いたします

仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承下さい。

注!!)

・素人出品の為、完璧を求める方 神経質な方、クレーマー気質な方はご遠慮ください

ご不明点がありましたら、いつでもコメントお待ちしております(^^)

最後まで誠意もって対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。

↓ 出品一覧が見れます ↓

#リリーナイキ

#リリー23cm

#リリースニーカーレディース

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

