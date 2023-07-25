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【セール】 CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー その他

商品の説明

すでに完売している人気のお色です。
南出商店　特製草履

川島織物　本袋帯　白金　螺鈿
【色】
【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
水色
CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

袋帯　菊　花柄　朱色
【定価】
南出商店　特製草履
16,500円
川島織物　本袋帯　白金　螺鈿

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
【購入時期】
CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー
2023年5月
袋帯　菊　花柄　朱色

南出商店　特製草履

川島織物　本袋帯　白金　螺鈿
サイズが合わなかったため出品します。
【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
他の色で試着済みのためこちらの商品は未着用です。
CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

袋帯　菊　花柄　朱色
下記ご了承くださいませ。
南出商店　特製草履
⚫︎保管時の折りたたみジワ
川島織物　本袋帯　白金　螺鈿
⚫︎小さく折り畳んでの発送
【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
⚫︎リユース包材の利用
CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー
⚫︎らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更
袋帯　菊　花柄　朱色

南出商店　特製草履
*****************************************
川島織物　本袋帯　白金　螺鈿
Arpege story（アルページュストーリー）
【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
JUSGLITTY（ジャスグリッティー）
CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー
Apuweiser-riche（アプワイザーリッシェ）
袋帯　菊　花柄　朱色
Rirandture（リランドチュール）
南出商店　特製草履
Mystrada（マイストラーダ）
川島織物　本袋帯　白金　螺鈿
CADUNE（カデュネ）
【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
*****************************************

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

商品の情報

ブランドアルページュ
商品の状態新品、未使用

袋帯　菊　花柄　朱色

南出商店　特製草履

川島織物　本袋帯　白金　螺鈿

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード
すでに完売している人気のお色です。【色】水色【定価】16,500円【購入時期】2023年5月サイズが合わなかったため出品します。他の色で試着済みのためこちらの商品は未着用です。下記ご了承くださいませ。⚫︎保管時の折りたたみジワ⚫︎小さく折り畳んでの発送⚫︎リユース包材の利用⚫︎らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更*****************************************Arpege story（アルページュストーリー） JUSGLITTY（ジャスグリッティー） Apuweiser-riche（アプワイザーリッシェ） Rirandture（リランドチュール） Mystrada（マイストラーダ）CADUNE（カデュネ）*****************************************

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ブランドアルページュ
商品の状態新品、未使用

【セール】 CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー その他

18分钟前

【セール】 CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー その他

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(税込) 送料込み
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cdbff51c79

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コメント (2)

cdbff51c79
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