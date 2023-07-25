【セール】 CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー その他

すでに完売している人気のお色です。

南出商店 特製草履



川島織物 本袋帯 白金 螺鈿

【色】

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

水色

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー



袋帯 菊 花柄 朱色

【定価】

南出商店 特製草履

16,500円

川島織物 本袋帯 白金 螺鈿



【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

【購入時期】

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

2023年5月

袋帯 菊 花柄 朱色



南出商店 特製草履



川島織物 本袋帯 白金 螺鈿

サイズが合わなかったため出品します。

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

他の色で試着済みのためこちらの商品は未着用です。

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー



袋帯 菊 花柄 朱色

下記ご了承くださいませ。

南出商店 特製草履

⚫︎保管時の折りたたみジワ

川島織物 本袋帯 白金 螺鈿

⚫︎小さく折り畳んでの発送

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

⚫︎リユース包材の利用

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

⚫︎らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更

袋帯 菊 花柄 朱色



南出商店 特製草履

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川島織物 本袋帯 白金 螺鈿

Arpege story（アルページュストーリー）

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

JUSGLITTY（ジャスグリッティー）

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー

Apuweiser-riche（アプワイザーリッシェ）

袋帯 菊 花柄 朱色

Rirandture（リランドチュール）

南出商店 特製草履

Mystrada（マイストラーダ）

川島織物 本袋帯 白金 螺鈿

CADUNE（カデュネ）

【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード

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商品の情報 ブランド アルページュ 商品の状態 新品、未使用

すでに完売している人気のお色です。【色】水色【定価】16,500円【購入時期】2023年5月サイズが合わなかったため出品します。他の色で試着済みのためこちらの商品は未着用です。下記ご了承くださいませ。⚫︎保管時の折りたたみジワ⚫︎小さく折り畳んでの発送⚫︎リユース包材の利用⚫︎らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更*****************************************Arpege story（アルページュストーリー） JUSGLITTY（ジャスグリッティー） Apuweiser-riche（アプワイザーリッシェ） Rirandture（リランドチュール） Mystrada（マイストラーダ）CADUNE（カデュネ）*****************************************

商品の情報 ブランド アルページュ 商品の状態 新品、未使用

CADUNE♡ラッシュガードプルオーバー袋帯 菊 花柄 朱色南出商店 特製草履川島織物 本袋帯 白金 螺鈿【新品未使用・タグ付】maison de Dolce.ノースリーブラッシュガード