#一品のみ

▼ブランド名… DSQUARED2

▼品番… S74LA0518 S30309

▼サイズ… 44 XS

ウエスト82cm

股下83cm

裾幅17cm

▼購入店…正規店

▼色…青

リゾルト RESOLUTE

▼状態… 試着程度

▼商品説明

DSQUARED2クラッシャー加工のデニムパンツ

クラッシャー加工品のため違うカラー当て生地を使用しているためワンポイントのオシャレに魅せれることが出来るようになっています。

使用頻度も1.2回くらいで試着程度なので、

タグの状態も洗濯擦れ、履きシワ、汚れなどもないため中古の部類で言えば美品です。

個人保管の為、多少の型崩れやシワはご了承下さい。

どんな事でも気軽にご質問下さい

カラー···ブルー

デニムカラー/デザイン···ライトブルー

加工···ペイント加工、クラッシュ/ダメージ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

