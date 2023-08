BARBOURの名作オイルドジャケット「BEDALE」や「BEAUFORT」などの英国バブアーオリジナルモデルに適した※パイルベスト。

バブアーファンはベストも揃えて初めて大満足。

2ワラントタグが付いた、出来たてほやほやの22年AW品です。

※SLシリーズ“以外”のライナージップがついたジャケットにご使用できます。

【バブアーベストのフラッグシップアイテム!】

ライナーとしてはもちろん、単体でも活躍するリバーシブルベスト。

毛足の長いファー部分を表側にして、トレンド感のある着こなしに。

34サイズは細身の男性はもちろんのこと、女性は大きめに可愛く着られるマストなサイズ。

【ここがポイント!】

22、23の“僅か2シーズンしか製造されない”希少な2ワラントタグ!

ロイヤルワラント(英国王室御用達認定証)がつけられるのは没後2年までとなります。

一昨年のフィリップ殿下の逝去により、2022年AW(秋冬)の製品から2ワラントタグに変更されました。

更には先般のエリザベス女王の永眠により、遅くとも24年までには1ワラントに変更されます。

つまりこの2ワラントベストは、もしかすると22年AWの今シーズンだけ、長くても来シーズンを含めた“僅か2年"しか製造されないという、大変貴重なタグが付いた製品となるのです。

益々貴重になる英国バブアー2ワラントパイルベストを、ぜひこの機会にどうぞ!

【商品詳細】

定価:20,900円

新品・初開封

※開封時に不良箇所がないか丁寧に検品を行っていますので安心してご購入ください。

222MLI0004BR31 34

BARBOUR WARM PILE WAISTCOAT ZIP

2022年AW出荷品

正規代理店品(日本代理店モデル)

※英国流通の並行輸入品と物は同じですが、下げ札とポケットにはそれぞれ輸入総代理店名が入ったバーコード印字タグ、品質表示タグが付きます。

カラー:ブラウン(ゴールド)

サイズ:34(着丈68cm 肩幅38cm バスト90cm 裾幅48cm)メンズ日本サイズS程度

表地:アクリル100%

裏地:ポリエステル100%

ベトナム製

【付属品】

下げ札、ブランドネーム入り出荷用袋

【発送方法】

クリスタルパックで内装後、80サイズの段ボールに封入して発送します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 新品、未使用

