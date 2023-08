NEW HAPPY LIFE!

1piu1uguale3 relax ウノピュウノウグァーレトレリ リラックス パーカー フーディー スウェット 刺繍ロゴ 装飾ジッパー フルジップウノピュウノウグァーレトレリ リラックスのフルジップパーカーになります。写真では少しわかりづらいですが、ジッパー周りが装飾されていて光具合ではギラギラ輝いて見え、かなり個性的なアイテムです!少し個性的なアイテムお探しの方もそうでない方もブラックカラーですので、いろんなシーンで着用できますので、ぜひチャレンジしてみませんか? 表記サイズ:L肩幅:45cm 身幅:48cm 着丈:65cm 袖丈:62cm 多少の誤差はご了承下さいませ。<カラー>ブラック<素材> 綿100%<コンディション> B 腹部に少し白い汚れ ややほつれ有り【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな 汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり 使用は可能

