定価53900円・ホグロフス・アウター

Haglofs(ホグロフス)

GRYM EVO JACKET MEN

カラーTRUE BLACK

サイズS

着丈78

裄丈87

身幅53

商品情報

・過フッ素化合物フリーの耐久はっ水(DWR)加工を施し、水分や汚れの浸入を防ぎやすい

・超音波縫製のためフラットな造りでかさばらない

・頭頂部を強化した3ウェイ調節機能付きのフード

・ブリムにReccoの再帰反射を装着

・ベンチレーションのため、はっ水性のあるファスナーを脇下に装着

・スナップボタン式のストームハンドポケット2つ、ファスナー付き胸ポケット1つ

・連結式の袖 ・後ろ側を長くした裾回りに片手で調節できる機能付き

素材

PROOF™ ECO 3-Layer ナイロン100% Rugged Dull Big-Square Ripstop Weave Face Laminated To A Microporous ポリウレタン Membrane And A Tricot Backer 175 g/m² Bluesign(R) Approved

Hydrostatic Head:]15000 mm; Moisture Permeability (Inverted Cup): ]15000 g/m²/24H

原産国

中国

商品の情報 ブランド ホグロフス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ホグロフス 商品の状態 新品、未使用

