正規通販 One Ducky 3 80%銀軸 size TKL PC周辺機器

Ducky One 3 TKL size 80%銀軸

反応速度の早い銀軸のキーボードになります!!

TKLなのでマウスの邪魔になりません!!

コードも右、左、真ん中の三方向から出せます!!

キースイッチやキーキャップの交換も可能です!!

Ducky One 3 TKL size 80% keyboard Fuji

商品の仕様

構造:メカニカル

スイッチ:Cherry MX メカニカルスイッチ

バックライトLED:なし

接続インターフェース:USB 2.0

キーキャップ素材:PBT

キー出力:USB Nキーロールオーバー

キー印字:ダブルショット(二色形成)

サイズ:370x140x40mm

重さ:908g

生産国:台湾

DKONE3SERIES DK80SIZE

内容品

・Ducky One 3 本体 ×1

・パラコードUSB Type-Cケーブル ×1

・ロゴ入りキー引き抜き工具 ×1

・キースイッチプラー ×1

・交換用キーキャップ

・説明書 ×1

何かあればお気軽にコメントお願いします。

#Ducky #ゲーミングキーボード #銀軸 #シルバー軸 #TKL #US配列 #メカニカルキーボード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

