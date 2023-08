□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

☑アイテム

新品 CUNE キューン ビッグプリント ビッグロゴ デカロゴ 総柄 プルオーバー パーカー

☑説明

ふざけてるのようなロゴロゴロゴ…だらけの総柄 裏毛っプルオーバー パーカー登場。

比較的にややゆるだぼに着られるのがファッション的に良いアイテム!ロゴとロゴの間にキューンキャラがこっそり出てくるのも面白いし、キューンは誰にも愛されてるほどの人気を誇りながら遊び心満載のをしっかりと示されてるのが良いポイント(^-^)好きなお方はいかが?

☑サイズ

3 Lサイズ

着丈77

肩幅60

身幅68

袖丈67

☑状態

新品

あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『S』とさせていただきます(状態評価は下記でご参照ください)

S 新品、未使用

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品

V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品

☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております。

お読みくださって改めて感謝の意を表します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キューン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キューン 商品の状態 新品、未使用

