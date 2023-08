【商品名】

NIKE ダンクハイ ブルー 28センチ 未試着

UNDERCOVER × Nike Air Force 1 Low "Grey Fog"

にゅ~ずcom『Brandalised』via SANGACIO 26.5cm

アンダーカバー × ナイキ エアフォース1 ロー "グレーフォグ"

NIKE 85年



バンズ スケート エラ シュプリーム モノグラム S ロゴ ブラック

【サイズ:タグ表記】

ナイキ エアマックス720818 メタリックシルバー

サイズ 27cm

ナイキ エアマックス90 ゴアテックスGTX



NIKE ナイキ エア モア アップテンポ ’96 【SP】 28.5

【状態】

Nike Air ForceⅠ Low Gore-Tex

使用回数3回

[極美品] nike air jordan 1 hi OG 28.5

個人使用のスニーカーです。

Nike SB Dunk High ✖︎Run The Jewels 26.5㎝

甲の部分に多少の履きシワがあります。

にゅ~ずcom『BRANDALISED』27.5cm

外側は目立った傷はありません。

OAO AUTH (Black)27.5cm スニーカー ブラック

手入れをして下駄箱で保管していました。

Nike/ west coast

まだまだ履けるスニーカーです。

NIKE AIR JORDAN 1 MID SE ASW ALL STAR



NIKE AIR MAX PLUS 3 25.5cm

*古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。

NIKE SB DUNK LOW PRO / FOG

返品、返金、交換は受け付けていません。

ズームフリーク2 未使用品



【タグ・箱付き】New Balance M950B2N DEADSTOCK

【付属品】

アママニエール エアジョーダン4 26cm

箱あり

新品 Nike Killshot 2 キルショッ2 グリーン 27.0cm



BALENCIAGA track trainer トラック

【購入元】

NIKE DUNK HI RETRO 10.5

SNKRDUNK

On オン クラウドモンスター 新品未使用品 スニーカー ブラック 9



コンフィクッシュ OG OLD SKOOL LX STATIC PRINT

【お値引き】

コービー6 プロトロ ホワイト デル ソル

*大幅な金額交渉にはご対応しておりませんので予めご了承下さい。

[新品] ナイキ V-ラブ O.X.

*交渉中であっても即購入もOKですので、先にご購入された方優先になりますので予めご了承下さい。

Nike Air Force 1 Low Gore-Tex "Black"



EURO HIKER L/F MID HIKER LT BEIGE SUEDE

メインカラー···グレー

メレル カメレオン 8 ストーム ゴアテックス

人気モデル···NIKE エアフォース1

【新品未使用】Off-White ×エアフォース1 Mid "Black"

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

