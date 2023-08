大きい割引 期間限定価13万J.W.ANDERSONデザイントレンチコートM位アンダーソン トレンチコート

※メルカリ便対応します。送料加算するので入札前にコメント下さい。※値下げ交渉した方ブロックします。インターナショナルギャラリー、スーパーAマーケットで13万。J.W.ANDERSON、ジェイダブリューアンダーソンのデザイントレンチコートです。首元、袖のデザインが本当にカッコいいです。ベルトも有り。サイズはM位です。シルエットも抜群で、最近のジェイダブリューアンダーソンにしては珍しくシンプルで着やすいデザインだと思います。ほぼ着てないので状態かなり良いです。他のオークションとの併売の為、他で入札あった時点で終了します。お早めに

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェイダブリューアンダーソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

