AC/DCは、オーストラリアのロックバンド。 スコットランド人のアンガス、マルコムのヤング兄弟を中心に結成。同国の代表するグループとして世界的な知名度を獲得し、21世紀に入ってからも活動している。 2003年『ロックの殿堂』入り。2010年度『グラミー賞』受賞 。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

