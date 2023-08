【お取り寄せ】 Nike Air Jordan 3 Retro ナイキ エア ジョーダン3 スニーカー

スニーカーズにて購入した完全正規品になります!

NIKE AIR FORCE 1 '07 カーキ

新品未使用で最低限の撮影のみで、

商品には一切触れておりません。

誠に恐れ入りますが値下げ不可です。

商品の詳細

Nike Air Jordan 3 Retro True Blue and Copper 30cm ナイキ エア ジョーダン3 CT8532-148

ごお支払いについて

ご購入後24時間以内のお支払いをお願いしております。お支払いに24時間以上日数を要する方はコメントから一言お願い致します。

発送について

発送については、基本的にご購入後24時間以内の発送を心掛けております。

#タウンユース

#デイリーユース 普段履き

#スポーツジム フィトネス

#陸上 部活 クラブ

#トレーニング

#ウォーキング

#ジョギング

#ランニング

#ナイキ

#スニーカー

#ナイキスニーカー

#NIKEスニーカー

#ジムワーク

#エアーマックス

#NIKE

#ウォーキング

#ランニング

#AIRMAX

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

